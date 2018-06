França diz que sequestro não impedirá novos ataques contra o Estado Islâmico

"Faremos tudo que pudermos para libertar os reféns", afirmou o chanceler Laurent Fabius a jornalistas. "Mas um grupo terrorista não pode mudar a posição da França."

Um cidadão francês foi sequestrado no leste da Argélia no domingo, disse o Ministério das Relações Exteriores da França. Seus sequestradores divulgaram um vídeo ameaçando matá-lo se a França não interromper sua intervenção no Iraque em apoio a uma campanha de bombardeios dos EUA contra militantes do Estado Islâmico.

(Reportagem de Arshad Mohammed)