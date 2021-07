França vai exigir teste de covid de 24 horas para viajantes de alguns países europeus

PARIS - A França vai passar a exigir um teste de covid-19 negativo feito com menos de 24 horas de antecedência para todos os viajantes de Reino Unido, Espanha, Portugal, Chipre, Grécia e Holanda que desejarem ingressar no país, anunciou em comunicado o primeiro-ministro Jean Castex. A medida vale para os cidadãos não vacinados e entra em vigor a partir de meia-noite deste domingo, 18.

Até então, os viajantes do Reino Unido tinham que apresentar teste negativo para a covid-19 feito em no máximo 48 horas e os de outros países europeus, em até 72 horas.

O gabinete do primeiro-ministro ainda confirmou que, a partir de agora, a lista "vermelha" de países será ampliada para incluir Cuba, Indonésia, Tunísia e Moçambique.

Os viajantes desses países devem ter um motivo convincente para justificar a viagem e, mesmo que sejam vacinados, devem respeitar uma quarentena de sete dias após a chegada.

Novos casos de covid-19 continuam a aumentar na França e já ultrapassam 10 mil por dia, embora as internações hospitalares não tenham aumentado, de acordo com dados oficiais do governo. /AFP