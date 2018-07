França vai liberar US$ 300 mi do patrimônio líbio A França vai liberar nos próximos dias 230 milhões de euros (300 milhões de dólares) para as autoridades líbias, e ajudará na restituição do restante do patrimônio governamental congelado no exterior, disse o chanceler Alain Juppé em visita a Trípoli na quarta-feira.