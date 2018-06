Francês diz em vídeo ter sido sequestrado por grupo ligado ao Estado Islâmico na Argélia

Um francês supostamente sequestrado na Argélia no domingo apareceu em um vídeo nesta segunda-feira dizendo que foi sequestrado por um grupo ligado ao Estado Islâmico baseado na Argélia.

O homem, que dá o seu nome, idade e data de nascimento, disse que chegou à Argélia em 20 de setembro e foi apreendido em 21 de setembro.

"Estou nas mãos do Jund al-Khilifa, um grupo armado argelino. Este grupo armado está me pedindo para falar para você (presidente François Hollande) não intervir no Iraque. Eles estão me mantendo como refém e peço ao senhor presidente para fazer tudo para me tirar desta situação ruim. Obrigado."

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores francês não pôde confirmar imediatamente a autenticidade do vídeo.

(Reportagem de John Irish)