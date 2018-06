Gabinete francês renuncia para dar lugar a governo Hollande

O primeiro-ministro François Fillon apresentou a carta de renúncia no palácio do Eliseu (sede da presidência), mas permanecerá no cargo interinamente até a posse de Hollande, segundo a assessoria de Sarkozy.

Fillon está no cargo desde 17 de maio de 2007, o que faz dele o segundo premiê a passar mais tempo no cargo ininterruptamente na França moderna, superado apenas por Georges Pompidou (1962-68).

Hollande deve revelar o nome do seu primeiro-ministro logo depois da posse. Horas depois, ele viaja a Berlim para defender alterações nas políticas de austeridade impostas pela Alemanha aos países da União Europeia. Ele deseja mais ênfase em estímulos ao crescimento, em detrimento das medidas de austeridade.

Na noite de quarta-feira, ele deve anunciar seu ministério completo.

Jean-Marc Ayrault, líder da bancada socialista no Parlamento, e a ex-ministra do Trabalho Martine Aubry são vistos como favoritos para o cargo de premiê.

(Reportagem de Emmanuel Jarry e Leigh Thomas)