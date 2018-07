Garoto é encontrado vivo 5 dias depois de terremoto na Turquia

O resgate de Ferhat Tokay, de 13 anos, na cidade de Ercis, reavivou os ânimos num momento em que milhares de sobreviventes enfrentam pelo quinto dia consecutivo temperaturas congelantes e chuvas, sem locais de abrigo. Tokay foi colocado em uma ambulância que aguardava a conclusão do resgate, mostraram imagens de TV.

Ercis foi a cidade mais afetada pelo terremoto de 7,2 graus de magnitude que abalou o leste do país no domingo.

"Nós começamos a cavar e, de início, vimos a mão dele. E então começamos a falar com ele. Ele disse: 'Estou com fome e com sede'", relatou à Reuters o médico Baris Dogan, que aparentava exaustão. "Meus sentimentos são inexplicáveis. Foi como tirar meu próprio filho de lá."

Tokay foi retirado do primeiro andar do apartamento em que vivia com a família em um edifício de sete andares que desabou, na rua principal de Ercis.

Cerca de 50 pessoas continuavam a cavar no local, na esperança de localizar mais gente com vida. Há pelo menos dez pessoas desaparecidas que viviam no prédio, mas as equipes não encontraram outros sinais de vida.

