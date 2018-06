Gestores europeus alertam sobre otimismo com compra de títulos pelo BCE Gestores políticos europeus alertaram, neste sábado, sobre o otimismo excessivo depois do lançamento do programa do Banco Central Europeu de compra de títulos, com Ignazio Visco, membro do Conselho do Governamental, afirmando que os juros não podem permanecer perto de zero para sempre.