Gorbachev propõe relançar partido social democrata da Rússia

Gorbachev disse, segundo a agência de notícias Interfax, que já está pronto para relançar o movimento liderado por ele entre 2001 e 2004, mas que não seria o seu líder.

Ele tem pouco apoio entre a população, pois se atribui a ele a responsabilidade pelo colapso da União Soviética. O partido dele causou pouco impacto na formação anterior, quando não conseguiu obter nenhum assento na câmara baixa do Parlamento, antes de ser dissolvido em 2007.

Muitos russos mostram-se céticos com a proposta de Gorbachev.

"Isso não é produtivo. Apesar de todo meu respeito pelo serviço público de Mikhail Sergeyevich (Gorbachev), ele não é capaz de mover essa rocha sozinho", disse Gennady Gudkov, líder de protestos e deputado da oposição.

"Gorbachev é popular no exterior, mas seria um grande exagero falar de sua popularidade em casa", disse ele, acrescentando que a oposição deveria tentar reformar os partidos de esquerda com assentos no Parlamento.

Gorbachev, que lançou as reformas da "perestroika" (reestruturação) e a "glasnost" (abertura), parece preocupado de que os grupos de esquerda estejam muito desunidos para aproveitar as propostas de reforma que tornariam mais fáceis registrar os partidos políticos.

"Há muita confusão sobre a formação dos partidos na Rússia agora e um partido social democrata poderia reunir um círculo maior", disse Gorbachev, segundo a Interfax.

"Não pretendo liderar esse novo partido, mas estou pronto para exercer um papel muito ativo nessa criação e eu estimulo todos aqueles que estiveram na última equipe dos social democratas a se envolver."

Um dos críticos mais contundentes de Putin, Gorbachev concorreu à eleição presidencial em 1996, mas se saiu muito mal. Embora seja improvável que exerça um forte apelo, a proposta dele pode servir como uma sacudida.