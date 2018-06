Governo contra plano de resgate é impossível na Grécia-líder

"É um fato consumado que não há maioria suficiente para formar uma frente antiplano de resgate", afirmou Panos Kammenos, líder do partido "Gregos Independentes", que ficou em quarto lugar nas eleições de domingo.

Kammenos falou após se reunir com o líder do partido Coalizão da Esquerda (Syriza), Alexis Tsipras, que está tentando formar um governo contrário ao pacote de resgate financeiro após as eleições.

(Reportagem de Harry Papachristou)