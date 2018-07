Governo italiano pode cair por causa de reformas, diz ministro

O frágil governo de centro-direita da Itália pode cair por causa das exigências de reformas feitas pelos países membros da União Europeia, mas ainda há espaço para negociação, afirmou um ministro italiano nesta terça-feira.

"Acho que existe essa hipótese, sim, mas certamente existe uma margem de manobra, e nós estamos conversando", disse o ministro de Infraestrutura, Altero Matteoli, segundo confirmou seu porta-voz.

Ele fez o comentário depois de uma reunião do gabinete de governo na segunda-feira, 24, durante a qual o primeiro-ministro Silvio Berlusconi -- que está sob forte pressão da UE para agir rápido na adoção de reformas -- não conseguiu chegar a um acordo com seus aliados do partido Liga Norte sobre o sistema de aposentadorias.

(Reportagem de Giselda Vagnoni)