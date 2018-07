Governo português perde apoio nas pesquisas após aumento de imposto

Atualmente, 31 por cento dos eleitores dariam o seu voto aos socialistas e apenas 24 por cento optariam pelos social-democratas.

As entrevistas foram realizadas entre 15 e 17 de Setembro, no pico da contestação social a um pacote de 4.900 milhões de euros (ME) em novas medidas de austeridade adicional, que aumentam a carga fiscal dos trabalhadores e pensionistas.

No sábado, uma manifestação de centenas de milhares de portugueses, sobretudo em Lisboa e Porto, protestou contra o aumento das contribuições dos trabalhadores para a seguridade social, de 7 por cento para 18 por cento.

Além da contestação social e da inédita união entre a oposição, sindicatos e patronato contra a nova medida de austeridade, também o menor partido da coligação governamental, CDS-Partido Popular, anunciou que discorda das medidas, abrindo a primeira crise política pública com o seu parceiro, o PSD.

O líder do maior partido da oposição, o Partido Socialista (PS), que tem apoiado no Parlamento votações-chave da maioria parlamentar de centro-direita, anunciou que vai votar contra o orçamento de Estado (OE) para 2013, mesmo que o governo recue e retire o aumento do imposto.

(Por Filipa Cunha Lima)