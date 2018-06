Grã-Bretanha acusa Argentina de intimidação comercial nas Malvinas A Grã-Bretanha acusou nesta segunda-feira a Argentina de adotar "táticas de intimidação" sobre o que disse serem tentativas sem fundamento do governo argentino de tornar ilegal a exploração de gás e petróleo em águas no entorno das Ilhas Malvinas, território britânico no extremo sul da América do Sul disputado pela Argentina.