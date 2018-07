Grã-Bretanha congela ativos de iranianos devido a suposto complô

O secretário do Exterior, William Hague, disse à Reuters que a Grã-Bretanha estava discutindo a ação com os seus parceiros da União Europeia e espera que outros países sigam o exemplo com sanções.

Entre as cinco pessoas atingidas estão Manssor Arbabsiar, um cidadão naturalizado norte-americano, que foi preso em setembro acusado de participar de um complô, que o Irã tem rejeitado como uma "comédia".

Gholam Shakuri, um iraniano que foi apontado pelas autoridades dos EUA como um co-participante do complô, também foi atingido pela medida. Acredita-se que ele está no Irã. "Os EUA designaram sob sua legislação sanções contra cinco indivíduos. A partir de hoje a Grã-Bretanha vai designar os mesmos cinco indivíduos sob o Terrorist Asset Freezing Act de 2010", disse Hague à Reuters.

"Nós também estamos discutindo com nossos parceiros da UE uma maior ação contra os mesmos cinco indivíduos", acrescentou Hague, em sua chegada à Mauritânia como parte de uma viagem ao Norte da África.

"Isso os impede de usar o sistema financeiro do Reino Unido", disse Hague. "Nós somos o primeiro país depois dos EUA a tomar essa ação e esperamos que seja seguido por outros."

O Tesouro dos EUA impôs restrições semelhantes aos cinco na semana passada, descrevendo as quatro pessoas baseadas no Irã como membros da força Quds, uma unidade da Guarda Revolucionária Islâmica que os EUA alegam apoiar "atividades terroristas no exterior".

(Reportagem de Keith Weir)