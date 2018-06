Grã-Bretanha descarta resgatar reféns do Estado Islâmico por desconhecer paradeiro A Grã-Bretanha descartou uma missão de forças especiais para resgatar um britânico cuja vida foi ameaçada no mais recente vídeo de uma execução divulgado pelos militantes do Estado Islâmico, declarando nesta segunda-feira desconhecer o paradeiro dele e de outros reféns.