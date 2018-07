Grã-Bretanha diz que retirar prótese PIP pode ser desnecessário

Mesmo assim, o governo disse que mulheres que receberam próteses da PIP por meio do Serviço Nacional de Saúde (NHS) poderão ter os implantes substituídos em cirurgias custeadas pelo sistema público, e que os planos de saúde deveriam fazer a mesma oferta.

O governo francês já aconselhou 30 mil usuárias a retirar as próteses da falida fábrica Poly Implant Prothese. Especialistas dizem que essas próteses se rompem com facilidade, podendo causar inflamações, e também há suspeitas de que seu uso tenha causado pelo menos um caso de câncer no ano passado na França.

"Nosso conselho continua sendo o mesmo: que não há evidência suficiente para recomendar a retirada como rotina", disse em nota o secretário britânico de Saúde, Andrew Lansley.

"Acreditamos que os prestadores privados de serviços de saúde têm o dever moral de oferecer gratuitamente às suas pacientes o mesmo serviço que vamos oferecer às pacientes do NHS, como informação, consultas, exames e remoção, se necessário."

Cerca de 300 mil próteses PIP foram vendidas no mundo todo. No Brasil, foram vendidas 25 mil próteses PIP e importadas quase 35 mil unidades. As próteses PIP estão proibidas no país desde 2010.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou às mulheres que colocaram as próteses para que procurem seus médicos e realizem uma avaliação clínica para avaliar a necessidade de removê-las.

