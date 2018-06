Grã-Bretanha eleva nível de ameaça terrorista por causa da Síria e Iraque A Grã-Bretanha elevou o nível de seu alerta de ameaça terrorista nesta sexta-feira para "severo", o segundo nível mais alto, em resposta a possíveis ataques planejados na Síria e no Iraque, disse a secretária do Interior britânica, Theresa May, nesta sexta-feira.