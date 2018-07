Grã-Bretanha prende mais um por espionagem jornalística

Um homem de 41 anos, cuja identidade não foi revelada, foi detido em Londres sob suspeita de conspirar para interceptar mensagens em caixas postais telefônicas e de obstruir o andamento da Justiça, segundo a polícia. O preso está em uma delegacia da zona sul londrina.

O único detalhe sobre a identidade dele foi a informação de que o homem não é policial.

Cerca de 20 pessoas já foram detidas neste ano por causa do escândalo, que levou o empresário Rupert Murdoch a fechar o tabloide News of the World, acusado de interceptar caixas postais telefônicas de centenas de pessoas - famosas ou não.

O governo do primeiro-ministro David Cameron pediu a abertura de um inquérito público sobre o caso, o qual levou à demissão de vários policiais e do ex-assessor de imprensa do próprio Cameron, que havia sido diretor do News of the World.

(Reportagem de Tim Castle)