Grã-Bretanha vai enviar metralhadoras e munição para Exército iraquiano e curdos A Grã-Bretanha informou nesta terça-feira que vai enviar metralhadoras e munição ao Iraque para ajudar o novo governo iraquiano na batalha contra militantes do Estado Islâmico, no primeiro fornecimento de armas do país desde a escalada do conflito em junho.