Grã-Bretanha vai participar de ataques contra Estado Islâmico no Iraque, diz Cameron A Grã-Bretanha deve se juntar agora aos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos contra militantes do Estado Islâmico no Iraque, e o Parlamento do país foi convocado para garantir a aprovação, disse o primeiro-ministro David Cameron na Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira.