Grécia pode precisar de mais ajuda, diz chanceler austríaco

"Eu não confiaria em ninguém que diz que (a ajuda) para a Grécia é suficiente", afirmou Faymann durante uma entrevista ao jornal austríaco. "Para a Grécia, depende se eles conseguem se manter dentro das medidas durante várias eleições."

Ele também não descartou estender o Mecanismo de Estabilidade Europeia, afirmando que "pode ser necessário".

A zona do euro decidirá se vai aumentar a barreira de segurança da crise da dívida antes do fim de março, provavelmente em uma reunião informal em Copenhague, marcada para os dias 30 e 31 de março.

O objetivo é combinar os 250 bilhões de euros deixados no fundo temporário de resgate EFSF com os 500 bilhões de euros do estabelecimento permanente ESM, para criar um "super fundo", que pode lidar melhor com potenciais problemas com a Espanha e a Itália, apesar da Alemanha continuar se opondo à ideia por enquanto.

O chanceler austríaco também disse que a União Europeia deve continuar apoiando não apenas a Grécia, mas também Portugal, Itália e Espanha

