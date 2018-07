Grécia precisa de 55 bi de euros em fundos oficiais--fonte da UE

Isso é um pouco menos que os números mencionados por autoridades europeias nas últimas semanas.

O programa de três anos envolveria 115 bilhões de euros em novos empréstimos, além dos 57 bilhões de euros que ainda devem ser pagos sob o primeiro plano de resgate aprovado no ano passado, disse ele.

Empréstimos adicionais estão vinculados à aprovação de um plano de austeridade draconiano de cinco anos por parte das autoridades gregas na semana que vem para conquistar a liberação de 12 bilhões de dólares de ajuda da UE e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e com isso evitar uma quebra em meados de julho.

Do total, a Grécia está comprometida em levantar 30 bilhões de euros em privatizações, e os bancos e as seguradoras do setor privado devem oferecer outros 30 bilhões de dólares numa rolagem voluntária de bônus.

"Nossa hipótese de trabalho é dividir o peso com dois terços oferecidos pela UE e um terço por financiamento do FMI", disse a fonte.