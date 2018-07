Grécia receberá nova ajuda financeira--mídia alemã

Atenas retomará as conversas com credores internacionais na próxima semana, para obter mais 31 bilhões de euros (39,88 bilhões de dólares) necessários para evitar a falência e uma eventual necessidade de deixar a zona do euro.

O governo grego precisa de um acordo para que possa aprovar um pacote de austeridade no Parlamento antes do próximo encontro com os ministros das Finanças do Eurogroup, em 8 de outubro.

"Os gregos receberão uma lista de reformas que devem ser aprovadas pelo Parlamento até uma data estabelecida. O dinheiro será disponibilizado assim que os legisladores aprovarem", afirmou uma fonte do Eurogroup à revista Wirtschaftswoche.

A publicação não disse quais reformas seriam propostas, mas afirmou que a zona do euro está juntando esforços para impedir a saída da Grécia.

"O medo de um efeito dominó na zona do euro é muito alto (para que não liberem o dinheiro)", afirmou uma autoridade da UE à revista, referindo-se ao possível contágio para outras nações com grandes dívidas, como a Espanha, se a Grécia ir à moratória.

Uma segunda reportagem, desta vez da revista Focus, citando fontes do Parlamento europeu, também afirmou que a Grécia receberá a nova porção de auxílio financeiro.

(Reportagem de Gareth Jones e Michael Nienaber)