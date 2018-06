Guarda costeira da Itália resgata 70 imigrantes afegãos e iraquianos de barco

A Itália fechou uma missão naval especializada para resgatar

migrantes no Mediterrâneo no ano passado, mas continua arcando com os resgates enquanto a União Europeia e Estados membros conduzem conversações sobre a forma de lidar com o afluxo.

Dois cortadores da guarda costeira italiana levaram o grupo para o porto de Santa Maria di Leuca em Puglia. Havia duas mulheres e quatro menores a bordo, disse a guarda costeira disse em comunicado.

Refugiados em fuga da guerra e da perseguição e imigrantes econômicos da África e do Oriente Médio estão sendo despejados na Itália este ano.

A agência de refugiados das Nações Unidas disse que cerca de 35.500 migrantes chegaram à Itália por mar entre o início do ano e a primeira semana de maio.

(Por Isla Binnie)