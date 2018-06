Guarda costeira italiana resgata cerca de 600 imigrantes

A operação de resgate é a segunda do tipo em dois dias e ocorre depois de na semana passada mais de 300 pessoas morrerem ao tentar atravessar o Mediterrâneo para a Europa.

A Guarda Costeira italiana em Roma disse que navios de resgate tinham encontrado seis barcos à deriva a cerca de 80 milhas ao largo da costa da Líbia, depois de receber pedidos de ajuda a partir de um telefone por satélite.

Uma melhoria no clima da última semana incentivou imigrantes a fazer a perigosa travessia do norte da África para a Europa, que resultou em 3.500 mortes no ano passado.

As mortes na semana passada reacenderam críticas à decisão da Itália de fechar a sua operação de busca e salvamento no ano passado.

A missão "Mare Nostrum" foi substituída por uma operação de controle de fronteiras da União Europeia denominada "Triton", que tem menos barcos e abrange uma área menor.

