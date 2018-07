'Guerra de tomates' na Espanha poderá ter taxa de participação

MADRI - Turistas provenientes de locais tão distantes como Austrália e Índia, por exemplo, poderão ter de pagar no ano que vem para jogar tomates uns contra os outros no famoso festival espanhol La Tomatina.

A cidade de Buñol, no leste da Espanha, estuda a possibilidade de cobrar uma taxa de 5 euros para limitar o comparecimento e melhorar a segurança, informou uma autoridade municipal nesta quinta-feira.

Durante a festa, que ocorre todos os anos em agosto, as ruas ficam inundadas com o suco espesso de tomate.

O festival atrai cerca de 50 mil pessoas à cidade de Buñol, com uma população de 10 mil habitantes. As autoridades locais, entretanto, gostariam de cortar o número de visitantes à metade, com a cobrança.

O conselheiro municipal Rafael Perez negou que o projeto de cobrar os visitantes para jogar tomates uns contra os outros esteja relacionado à crise econômica.

"Essa ideia veio por razões de segurança. É um milagre ainda não termos tido nenhum acidente sério", disse Perez à Reuters. "Se fosse apenas o dinheiro, cobraríamos mais."

A Espanha está no centro da crise da dívida na zona do euro, com preocupações de que o governo não consegue controlar as finanças do país e das regiões altamente endividadas. Os administradores públicos têm aplicado medidas de austeridade drásticas nos serviços sociais, como saúde e educação.