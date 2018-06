Helicóptero cai perto de estação de trem em Londres

A polícia disse que ainda era cedo para dizer se houve vítimas.

"Aparentemente um helicóptero colidiu com uma grua no alto de um prédio", disse a polícia de Londres.

A emissora de TV Sky News disse que apenas o piloto estava a bordo do helicóptero quando a aeronave atingiu a grua em um edifício perto da estação de trem Vauxhall, importante local de concentração de passageiros no sul de Londres, pouco depois das 8h (6h no horário de Brasília).

A Sky disse que dois carros também foram envolvidos no acidente. Imagens de TV mostraram destroços em chamas no meio da rua.

O aeroporto London City informou que os voos foram prejudicados nesta quarta-feira em consequência da baixa visibilidade.

(Reportagem de Michael Holden e Kate Holton)