O helicóptero, um Mi-24, que foi alvejado por uma metralhadora pesada, caiu dentro de um rio. O ministério disse em comunicado que a tripulação escapou para um acampamento próximo, mas não deu detalhes sobre a condição dos tripulantes.

Pelo menos outros três helicópteros foram derrubados por rebeldes pró-Rússia desde o início do levante contra o governo de Kiev em partes do leste do país neste ano.