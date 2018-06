Hollande amplia vantagem sobre Sarkozy, diz pesquisa

PARIS - O candidato socialista François Hollande ampliou sua vantagem sobre o presidente francês, Nicolas Sarkozy, em uma pesquisa divulgada na terça-feira, 6, a sete semanas da eleição presidencial.

Hollande aparece com 30% das intenções de voto para o primeiro turno, em 22 de abril, uma alta de dois pontos em relação ao levantamento anterior. Sarkozy cresceu um ponto e agora está com 28%. A ultradireitista Marine Le Pen caiu dois pontos e ficou com 14%, e o ultraesquerdista Jean-Luc Melenchon passou de 9% para 10%.

Numa simulação para o segundo turno, em 6 de maio, Hollande vence Sarkozy por 56% a 44%, mesmo resultado do mês anterior.

A pesquisa mostrou também que a maioria dos franceses reprova o andamento da campanha eleitoral, sendo que 71% acham que não há subsídios para uma escolha consciente, e que os candidatos se agridem demais.

A expectativa de vitória de Hollande passou de 39% para 50%. Os que acreditam na vitória de Sarkozy passaram de 32% para 30%.

A pesquisa para vários meios de comunicação (BFTTV, RMC, 20 Minutes e CSC) foi feita na segunda-feira, ouvindo 1.002 pessoas.