Hollande buscará consenso com Merkel sobre crescimento O candidato do Partido Socialista francês, François Hollande, vai buscar estabelecer as bases de um novo consenso franco-alemão sobre crescimento e aplacar os temores de um rompimento nas relações bilaterais em sua primeira visita a Berlim, se for eleito no domingo, disse nesta sexta-feira um importante assessor dele.