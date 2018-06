Hollande diz que França vai oferecer US$1 bi a fundo climático para países pobres

O presidente francês, François Hollande, anunciou nesta terça-feira que a França vai contribuir com 1 bilhão de dólares para um fundo global quase sem recursos para ajudar os países pobres a se adaptarem aos efeitos da mudança do clima, em declarações na cúpula da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas.

"A França vai contribuir 1 bilhão de dólares ao longo dos próximos anos", disse ele.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, declarou que espera que os líderes mundiais de mais de 120 países façam "ofertas ousadas" sobre a mudança climática na cúpula de Nova York, mas poucos países desenvolvidos prometeram recursos.

A chanceler alemã, Angela Merkel, tinha sida o único líder a fazer uma grande contribuição, ao prometer em julho 1 bilhão de dólares ao longo de quatro anos para o fundo conhecido como Fundo Verde para o Clima.

Os países em desenvolvimento pediram um total de 15 bilhões de dólares em 2014.

