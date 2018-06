Hollande: negociação não era opção na crise de reféns na Argélia A abordagem da Argélia em relação à crise dos reféns em um complexo de exploração de gás no deserto parece ser a mais adequada porque não é possível manter negociações com o tipo de pessoas envolvidas no ataque, disse neste sábado o presidente da França, François Hollande.