Hollande, o 'Sr. Normal', revela ter patrimônio de US$1,5 milhão

PARIS - O presidente-eleito da França, o socialista François Hollande, revelou ter um patrimônio de quase 1,2 milhão de euro (1,5 milhão de dólares), consideravelmente menos do que seu antecessor Nicolas Sarkozy.

Hollande, que é conhecido como "Sr. Normal" e fez campanha prometendo acabar com o estrelismo que rendeu a Sarkozy o apelido de "Presidente Brilhareco", diz em declaração publicada nesta sexta-feira que seu principal patrimônio é uma casa na Riviera Francesa.

A declaração mostra que Hollande, que mora de aluguel em Paris e agora poderá se mudar para o palácio presidencial do Eliseu, possui um patrimônio de 1,17 milhão de euros, concentrado principalmente na casa de 130 metros quadrados na sofisticada localidade litorânea de Mougins.

Outros bens declarados são contas bancárias no valor de 8.200 euros, um seguro de vida no valor de 3.550 euros, e 15 mil euros em móveis. Hollande, segundo a declaração, não tem carro. Ele costumava ir trabalhar de motoneta.

Já Sarkozy, que perdeu a disputa pela reeleição e entrega o cargo na terça-feira que vem, disse numa declaração oficial em março que em cinco anos de mandato seu patrimônio passou de 2,1 para 2,7 milhões de euros.

O valor se concentra principalmente em apólices de seguro de vida, mas Sarkozy também declarou uma coleção de autógrafos, relógios e estatuetas no valor de 100 mil euros, e uma conta bancária com 57 mil euros, mantida em conjunto com sua mulher, a cantora e ex-modelo Carla Bruni.

O patrimônio de Hollande está um pouco abaixo do limite que o obrigaria a pagar um imposto sobre fortunas.

O imóvel da Riviera foi adquirido em 1986, por pouco mais de metade do atual valor, e lá ele costumava passar férias na companhia da ex-mulher, Ségolène Royal, com quem teve quatro filhos em um quarto de século de vida em comum.

Ele agora vive com a jornalista Valerie Trierweiler, que diz ter a intenção de continuar trabalhando para custear as despesas de três filhos de um casamento anterior.

Hollande, filho de um médico que fez incursões no mercado imobiliário, disse na declaração que possui também partes de dois apartamentos em Cannes, num valor total de 370 mil euros.

Uma das primeiras medidas que ele promete adotar no governo é reduzir em 30 por cento o salário presidencial, que atualmente supera os 19 mil euros por mês.