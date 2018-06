Hollande toma posse em 15 de maio como novo presidente da França

PARIS - O socialista François Hollande vai tomar posse como novo presidente da França no dia 15 de maio, disse nesta segunda-feira, 7, uma autoridade do atual governo do presidente Nicolas Sarkozy.

Hollande, que venceu o segundo turno da eleição presidencial no domingo com 51,6 por cento dos votos, vai acompanhar Sarkozy numa cerimônia anual na terça-feira, um feriado nacional, para comemorar o fim da 2a Guerra Mundial, acrescentou o funcionário do governo Sarkozy.