Hollande vencerá Sarkozy no 2º turno, segundo pesquisa

PARIS - O candidato socialista à presidência francesa, François Hollande, derrotaria o presidente Nicolas Sarkozy por 54% a 46% se o segundo turno das eleições no país ocorresse hoje, revela sondagem divulgada neste domingo pelo instituto Ipsos encomendada pela televisão pública do país e pelo jornal Le Monde.

Trata-se da primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno a vir a público depois do primeiro turno da eleição presidencial realizada neste domingo, 22, na França.

Outra pesquisa - feita pelo instituto Ifop a pedido da rádio Europe 1 e da revista Paris Match - projeta vitória de Holande por 54,5% a 45,5% dos votos válidos no segundo turno. A sondagem Ifop mostra ainda que a candidata de extrema direita, Marine Le Pen, será fundamental para a decisão do segundo turno. Ela obteve aproximadamente 20% da votação no primeiro turno. De acordo com a pesquisa, 48% de seus eleitores votarão em Sarkozy e 31% preferirão Hollande. As informações são da Dow Jones.