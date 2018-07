Hollande venceria Sarkozy em eleição de 2012 na França--pesquisa

A sondagem, realizada pela Ipsos Logica Business Consulting, mostrou que Hollande, o candidato com mais chance de enfrentar Sarkozy no 2o turno, conseguiria 60 por cento dos votos no segundo turno da eleição, marcada para abril.

Hollande perdeu 2 pontos porcentuais e Sarkozy ganhou quase o mesmo número desde a última pesquisa de intenção de voto, em outubro. Sarkozy teve uma melhora nas pesquisas nos últimos meses graças ao papel destacado que vem desempenhando na crise da dívida do euro.

No primeiro turno da eleição, Hollande teria 32 por cento dos votos - 3 pontos a menos em relação à sondagem de outubro - contra 25,5 por cento de Sarkozy (1,5 ponto a mais do que em outubro).

No segundo turno Hollande receberia a maior parte dos votos dos eleitores que pretendem votar em François Bayrou, um candidato centrista que está com 7 por cento nas pesquisas.

Sarkozy teria o apoio da maioria dos eleitores de Marine Le Pen, candidata de extrema direita cotada para receber 17 por cento no primeiro turno.

A sondagem foi realizada nos dias 2 e 3 de dezembro, com uma amostra de 955 pessoas de 18 anos para cima.

(Reportagem de Sophie Louet)