Homem ataca policiais com espada em frente ao Palácio de Buckingham

Um homem armado com uma espada atacou policiais em frente ao Palácio de Buckingham, residência oficial da rainha da Inglaterra, na noite de sexta-feira, 25. Dois agentes britânicos desarmados sofreram cortes leves, ao prender o homem que os atacou. Ele foi levado a prestar depoimento à polícia de contraterrorismo na manhã deste sábado, 26.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, o suspeito dirigia um carro e se aproximou de uma van da polícia, estacionada próximo ao portão do palácio. Ao descer do carro, o motorista se aproximou dos policiais portando uma espada com cerca 120 centímetros de comprimento. Ele teria gritado várias vezes "Allahu Akhbar", que significa "Deus é grande" em árabe, segundo testemunhas.

"Acreditamos que o homem estava sozinho e não estamos procurando por outros suspeitos por enquanto", disse o comandante da divisão de contraterrorismo da Polícia Metropolitana, Dean Haydon. "Estamos investigando este caso como um incidente terrorista."

A Europa está em alerta após uma série de ataques, incluindo quatro episódios no Reino Unido que mataram um total de 36 pessoas. O país mantém o , o que significa As autoridades consideram que um novo atentado no país é "altamente provável" e mantém o estado de atenção para ataques como "severo".

O suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso inicialmente sob acusação de lesão corporal grave e ataque à polícia. Mais tarde, a polícia pediu sua prisão por suspeita de terrorismo. Autoridades disseram que estavam instigando um jovem de 26 anos com residência na região de Luton, a 55 quilômetros ao norte de Londres. Moradores da cidade já foram alvo de investação neste ano por suspeita de ligação com outros ataques terroristas - inclusive o ataque na ponte de Westminster, que deixou quatro mortos e mais de 40 feridos em Londres em março. / REUTERS