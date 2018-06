Homem ateia fogo ao próprio corpo no Vaticano, motivo é desconhecido

O homem entrou na praça com um garrafa cheia de combustível no início da manhã, se molhou e acendeu uma chama.

Um padre jesuíta que passava pelo local tentou apagar as chamas com sua capa antes da chegada da polícia com extintores de incêndio. Dois policiais sofreram queimaduras leves nas mãos e inalaram fumaça.

O homem, levado ao hospital com sérias queimaduras no tronco, carregava uma nota no qual constava o número de telefone de sua filha.

As razões que o levaram a colocar fogo no corpo não são conhecidas e o conteúdo da nota não foi revelado.

(Reportagem de Philip Pullella)