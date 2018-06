Homem de 34 anos que matou policial seria da mesma rede terrorista dos irmãos Kouachi

PARIS - Um homem de 34 anos, morador de Fontenay-aux-Roses, ao sul de Paris, foi identificado como autor do atentado de Montrouge que deixou uma policial morta na quinta-feira, 8. O suspeito faria parte da mesma rede terrorista que conta com a participação dos irmãos Kouachi, que atacaram o jornal Charlie Hebdo na quarta-feira, 7, e estaria, juntamente com uma mulher, envolvido no tiroteio no supermercado em Porte de Vincennes nesta sexta-feira.

São procurados Amedy Coulibaly, nascido em 27 de fevereiro de 1982, e Hayat Boumeddiene, que nasceu em 26 de junho de 1988.

A ligação entre os atos ocorridos em Paris seria a rede terrorista conhecida como Buttes-Chaumont, referência a um bairro da capital francesa. Nos anos 2000, Chérif Kouachi fez parte dessa rede terrorista. A ligação entre os casos pode indicar que as ações são atentados de uma organização.