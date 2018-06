Homem fere pessoas a faca em Munique

Atualizado às 11h - Um homem feriu oito pessoas a faca na cidade alemã de Munique antes de fugir neste sábado, 21. As autoridades prenderam um suspeito e descartaram que o ataque tenha tido motivos religiosos ou políticos.

O ataque foi reportado em cinco locais em torno do Rosenheimer Platz, a leste do centro da cidade. As primeiras descrições dadas pela polícia é de que as buscas do autor seriam de um um homem de cerca de 40 anos, andando de bicicleta preta e vestindo calças cinza, jaqueta de treino verde, mochila e colchonete.

O chefe de polícia de Munique, Hubertus Andrae, disse em uma coletiva de imprensa que oito pessoas foram levemente feridas no ataque e que o suspeito era conhecido por policiais de ataques anteriores, incluindo roubo.

MOTIVAÇÃO

As autoridades não sabem a motivação do ataque, porém não há indicações de que o homem atuou por motivos religiosos ou políticos, disse o chefe da força policial. /REUTERS E AFP

Description of the suspect: a man about 40 years, riding a black bike; wearing gray trousers, green training jacket, backpack+ sleeping mat — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 de outubro de 2017

(Descrição do suspeito: um homem de cerca de 40 anos, andando de bicicleta preta; vestindo calças cinza, jaqueta de treino verde, mochila + colchonete)

Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 de outubro de 2017

(Pudemos prender um suspeito. Atualmente não está claro se é o infrator)