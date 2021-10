Homem morre após ser ferido em corrida de touros na Espanha

Um homem de 55 anos morreu após ter sido ferido em uma corrida de touros no leste da Espanha, no sábado, 30, de acordo com a prefeitura de Onda. Foi a primeira fatalidade do tipo desde que os festivais foram retomados após as flexibilizações nas medidas de combate à pandemia.

A vítima, que não foi identificada, foi repetidamente atacada por um touro. Segundo os serviços de emergência, o homem morreu devido a uma hemorragia de um ferimento em sua coxa esquerda, que teve a artéria perfurada pelo animal. Ele também apresentava ferimentos na cabeça.

O Conselho de Onda cancelou todas as corridas de touros previstas para o festival, que terminaria neste domingo, 31. Outras atividades não foram afetadas./Reuters