Impasse marca última tentativa de Grécia formar um governo O presidente da Grécia se reuniu neste domingo com líderes de partidos em uma última tentativa de formar uma coalizão e evitar a repetição das eleições, mas as negociações imediatamente chegaram a um impasse e não devem dar resultados, devido às grandes diferenças sobre o plano de ajuda da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país.