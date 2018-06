Incêndio atinge centro comercial no norte de Londres

Um incêndio atingiu o Camden Lock Market, centro de compras no norte de Londres, no Reino Unido, no final da noite desse domingo. Dez viaturas e cerca de 70 bombeiros, segundo o serviço londrino de brigadistas, trabalharam no local para combater o fogo. Ninguém ficou ferido e não há sinais de que o incêndio tenha sido provocado com propósitos terroristas.

Os bombeiros receberam a primeira informação às 23h57 no horário local (19h57 no horário de Brasília) sobre o incêndio no tradicional centro de comércio da região, famoso por suas lojas de roupas. Nas redes sociais, a corporação afirmou que o fogo foi contido às 3h20 (23h20 no horário de Brasília).

O bairro de Camden Town é um dos cartões postais de Londres, e atrai cerca de 28 milhões de pessoas por ano às suas galerias com lojas de roupas, bares e artigos turísticos. Em 2008, um grande incêndio atingiu a região e destruiu lojas do comércio local. / AP