Incêndio de grandes proporções obriga a retirada de centenas de pessoas na Espanha

MADRI - Um incêndio de grandes proporções nas colinas arborizadas ao nordeste da Espanha forçou a retirada de centenas de pessoas da região de Òdena, a cerca de 50 quilômetros de Barcelona.

O incêndio começou, de acordo com a agência de notícias Associated Press, em uma região de floresta seca e foi sendo espalhado pelo vento. Em poucas horas, cerca de 450 hectares foram atingidos. De acordo com os bombeiros, aproximadamente 400 pessoas deixaram o local.

Segundo a agência espanhola de notícias Europa Press, sete helicópteros e mais de 100 veículos estão sendo usados para tentar controlar as chamas. Diversas rodovias nas proximidades do incêndio foram fechadas.