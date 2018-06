Índia e Rússia assinam parceria estratégica e novos acordos de defesa

A Índia, um dos principais clientes das armas de Moscou, afirmou que ambos os lados também estabeleceram acordo para criarem uma joint-venture para a fabricação de helicópteros e um fundo de 2 bilhões de dólares para investir em projetos de cooperação comercial e econômica.

"A Rússia é um importante parceiro em nossos esforços de modernização de nossas forças armadas", disse o premiê indiano, Manmohan Singh, em pronunciamento. Singh afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, é um "amigo valioso e arquiteto original da parceria estratégica Índia-Rússia".

A viagem de um dia de Putin à Índia, sua primeira ao país desde que iniciou em maio um novo mandato de seis anos no Kremlin, ressalta o interesse de Moscou sobre a Índia, há tempos uma aliada regional e agora parceira no grupo de países emergentes conhecido como Brics, do qual também participa o Brasil.

Fontes da indústria militar da Rússia afirmaram que a visita pode produzir acordos para a venda de jatos de combate e motores de aviões avaliados em mais de 7,5 bilhões de dólares. Entretanto, os principais acordos assinados, parecem ter ficado aquém da expectativa.

Fontes no Kremlin afirmaram que a Rússia vai vender à Índia 71 helicópteros militares MI-17 V-5, avaliados em 1,3 bilhão de dólares, bem como kits para montagem de 42 jatos Sukhoi SU-30MKI, avaliados em 1,6 bilhão de dólares. O Ministério de Relações Exteriores da Índia afirmou que o acordo original para os jatos foi assinado no ano passado.

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447753))

REUTERS AAJ GB