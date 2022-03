Invasão da Ucrânia faz Visa e Mastercard suspenderem suas operações na Rússia

As empresas americanas Visa e Mastercard, duas gigantes do mercado de serviços financeiros, anunciaram que suspenderão seus serviços na Rússia a partir dos próximos dias.

Segundo a Mastercard, cartões emitidos por bancos russos não serão mais aceitos na sua rede dentro e fora da Rússia, em caixas eletrônicos, lojas ou pela internet. A Visa tomou medidas similares que devem entrar em vigor nos próximos dias.

Em nota, a Mastercard afirmou que tomou a decisão depois de constante diálogo com clientes, parceiros, acionistas e governos. "É com tudo isso em mente – e observando a natureza sem precedentes do conflito atual e o ambiente economicamente incerto – que nós decidimos suspender nossa rede de serviços na Rússia."

A Visa, por sua vez, informou: "Com efeito imediato, a Visa trabalhará com seus clientes e parceiros dentro da Rússia para interromper todas as suas transações dentro dos próximos dias."

Assim que a suspensão estiver completa, cartões de ambas as empresas emitidos por instituições russas não serão aceitos fora do País, enquanto cartões emitidos no exterior não funcionarão dentro da Rússia.

"Nós lamentamos o impacto que isso causará para nossos valiosos colegas, e para clientes, parceiros, comerciantes e usuários de cartões que servimos na Rússia", afirmou, em nota, o presidente e CEO da Visa Inc. "Esta guerra e sua contínua ameça à paz e à estabilidade exigem que respondamos de acordo com nossos valores."