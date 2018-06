Isolado no G20, Putin mostra que vai agir da própria maneira na Ucrânia

No entanto, a história é diferente na Rússia, onde uma mídia dócil elogiou Putin por ter sido corajoso o suficiente para “entrar no território dos leões”, enfrentar os críticos e defender o interesse nacional. A imprensa russa aceitou a desculpa do presidente de que ele tinha uma longa viagem de volta para casa.

A TV estatal afirmou que o G20 foi melhor para Putin do que a mídia ocidental previa, e que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi o líder que ficou isolado em duas reuniões internacionais em uma semana.

O jornalista Dmitry Kiselyov disse que a visão de mundo “unipolar” dos Estados Unidos estava claramente morta e indagou se o objetivo de Obama não seria destruir a Rússia.

"Putin se comportou com sangue frio: ele não agiu como analistas histéricos de todas as tendências haviam indicado, elogiou os organizadores do G20 e chamou o fórum de construtivo”, escreveu o Izvestia, jornal pró-Putin.

Se Obama ou Putin se sairam melhor um que o outro na reunião do G20 em Brisbane, na Austrália, e no encontro Ásia-Pacífico na semana anterior na China, uma coisa parece clara: quem pensou que o líder russo iria hesitar em relação a Ucrânia estava errado.

Não há sinais de mudança de rumo, e a decisão da União Europeia nesta segunda-feira de não endurecer as sanções contra a Rússia deve ser provavelmente encarada em Moscou como uma vitória de Putin.

O analista político Georgy Satarov, antigo assessor do ex-presidente Boris Yeltsin, disse que Putin havia de forma deliberada esnobado o Ocidente ao deixar o G20 mais cedo.

"Acho que o sinal é que Putin planeja agir em relação à Ucrânia da forma que ele acha necessária, e não como os líderes do G20 esperam”, afirmou.

UCRÂNIA: PRÓXIMOS PASSOS

Putin tem buscado manter o mundo em dúvida sobre cada um dos seus atos na crise ucraniana, mas um dos seus objetivos parece ser há tempos evitar que a Ucrânia se distancie ainda mais da órbita de Moscou e se aproxime das forças europeias.

Sanções ocidentais por conta da anexação da Crimeia, que agravaram as dificuldades econômicas russas, não foram suficientes para afetar o apoio a Putin na Rússia.

Ele tem rejeitado acusações de Kiev e do Ocidente de que mandou tanques e tropas para o leste da Ucrânia em apoio aos rebeldes separatistas.

Em Brisbane, Putin descreveu a sua versão dos eventos como “realidade”, comparada com a “vida virtual” narrada pela mídia e líderes ocidentais.

Com uma trégua que parece mais frágil do que nunca, uma volta ao conflito total é possível no leste da Ucrânia.

Os comentários de Putin, no entanto, sugerem que ele pode tender pela manutenção do "status quo" nas regiões do leste controladas por separatistas.

Isso significaria um conflito sem resolução, “congelado”, o que tornaria o leste ingovernável para Kiev e impediria o movimento dos líderes da Ucrânia em direção à Europa.

Numa entrevista publicada no domingo, Putin disse que a Ucrânia é uma entidade única e apoiou a federalização, em vez da adesão da regiões ucranianas que falam russo à Rússia.

"A Ucrânia é um Estado independente, livre e soberano”, disse ele. “Vou dizer uma coisa que algumas pessoas no país podem não gostar. Vamos tentar conseguir um espaço político único nesses territórios.”

O próximo passo na crise pode ser a renegociação do cessar-fogo. Putin disse que há problemas com a implementação do acordo e pediu o diálogo. Os rebeldes foram mais longe e afirmaram que o acordo deve ser retrabalhado.