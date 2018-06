Itália dá asilo político a mulher e filha de magnata do Cazaquistão

O advogado Anton Giulio Lana disse em comunicado que um comitê do Ministério do Interior concedeu a Alma Shalabayeva e à filha Alua uma permissão de estadia renovável de cinco anos.

Shalabayeva é a esposa do oligarca Mukhtar Ablyazov, um adversário político do presidente cazaque, Nursultan Nazarbayev, que governa há mais de duas décadas e não tolera a oposição.

O Cazaquistão quer o retorno de Ablyazov da França, onde está detido atualmente, apesar de que em 9 de abril um tribunal de apelações francês suspendeu a sua extradição da França para a Ucrânia ou a Rússia, derrubando uma decisão de primeira instância.

A saga teve uma reviravolta em maio do ano passado quando Shalabayeva e a filha, que estavam morando na Itália, foram detidas em uma operação relâmpago da polícia e dias depois enviadas em um avião particular para o Cazaquistão, onde foram confinadas na cidade de Almaty.

Elas retornaram em dezembro para a Itália, onde sua deportação havia criado um alvoroço. Políticos da oposição e da imprensa acusaram o governo de ter ignorado os procedimentos judiciais e diplomáticos normais para agradar o Cazaquistão, um grande produtor de petróleo.

Ablyazov está no centro de uma batalha legal com a BTA, banco que ele controlava e que agora o Estado do Cazaquistão tem a maior parte da propriedade.

Ele foi preso na França em julho, depois de 18 meses como fugitivo. Rússia, Ucrânia e Cazaquistão o acusam de ter desviado até 6 bilhões de dólares de seu ex-banco, o que ele nega e diz se tratar de acusações motivadas politicamente.

(Por Philip Pullella)