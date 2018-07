Itália declara estado de emergência em áreas afetadas por chuvas

Na noite de terça-feira as tempestades causaram danos em regiões costeiras da Ligúria e da Toscana, no noroeste do país, derrubando pontes e casas.

Inundações e deslizamentos de terras em vilarejos na pitoresca área de Cinque Terre provocaram corte de eletricidade e bloqueios em estradas e ferrovias.

As autoridades da Ligúria confirmaram nesta sexta-feira a morte de mais uma pessoa, a sétima em decorrência das tempestades. Promotores locais investigam queixas de que algumas das mortes foram causadas por negligência dos serviços públicos.

As equipes de resgate demoraram para chegar a algumas áreas alagadas. Em algumas partes costeiras da região de Cinque Terre, popular entre os turistas, as pessoas tiveram de ser removidas por mar. O Exército também tomou parte nos esforços de resgate.

O governo destinou 65 milhões de euros (91 milhões de dólares) para as áreas afetadas depois de declarar o estado de emergência em uma reunião do gabinete nesta sexta-feira.