Itália detém dois sobreviventes de naufrágio sob suspeita de tráfico

A polícia italiana interrogou 27 sobreviventes do naufrágio enquanto eram levados à Itália num navio da guarda costeira. Até 900 pessoas podem ter morrido afogadas.

Delrio disse que o promotor estadual de Catânia, Giovanni Salvi, que abriu uma investigação de homicídio do desastre, ordenou a prisão dos dois. Autoridades do gabinete da promotoria disseram que eles eram o capitão do navio e seu primeiro oficial.

"O promotor Salvi fez duas detenções nesta noite de pessoas envolvidas, o que mostra que a Justiça italiana está trabalhando", disse Delrio a repórteres no porto.

(Reportagem de Antonio Denti e James Mackenzie)