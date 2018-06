Itália encontra mais seis corpos de imigrantes no mar; país pressiona UE Os serviços de busca e resgate da Itália encontraram mais seis corpos no Mediterrâneo, que se somam aos 19 achados no fim de semana, informou a Marinha do país nesta segunda-feira, sem que haja nenhuma redução no número de pessoas que se arriscam a fazer a perigosa viagem da África para a Europa.